Leider jede Hilfe zu spät kam Dienstagnacht in Haslach an der Stiefing in der Gemeinde Ragnitz (Bezirk Leibnitz) für einen 60-jährigen Steirer. Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache in einem Fischteich ertrunken. Feuerwehrtaucher fanden die Leiche des Mannes in zwei Metern Tiefe.