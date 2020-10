Wenige Tage vor der Wiener Gemeinderatswahl bringt sich die FPÖ mit einem ihrer Lieblingsthemen im Nationalrat in Stellung. In einer Sondersitzung am Mittwochnachmittag macht sie „Milliardenausgaben für eine falsche Asyl-, Zuwanderungs- und Integrationspolitik“ zum Thema, mit denen Schluss sein müsse. Die anderen Oppositionsfraktionen haben das im Vorfeld kritisiert, die SPÖ spricht von Hetze.