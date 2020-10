„Jetzt hat es uns auch erwischt“, twittert Daniel Kosak, Vizebürgermeister von Altlengbach in Niederösterreich, am Dienstag. So sind in der Marktgemeinde drei Mitarbeiterinnen der in Kooperation mit einem Verein organisierten schulischen Nachmittagsbetreuung sowie der Krabbelstube an Covid-19 erkrankt. 60 Kinder wurden abgesondert.