Den Los Angeles Lakers fehlt nur noch ein Sieg zum ersten Titelgewinn in der National Basketball Association seit zehn Jahren. Das Team um Superstar LeBron James setzte sich im vierten Spiel der NBA-Finalserie gegen die Miami Heat am Dienstag (Ortszeit) mit 102:96 (49:47) durch und zog im „best of seven“ damit auf 3:1 davon. Die Entscheidung in der NBA-„Bubble“ von Orlando könnte in der Nacht auf Samstag (ab 3.00 Uhr MEZ) fallen.