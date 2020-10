„Weiß jemand, wo es Joghurt gibt?“, fragt eine Frau in der Chatgruppe. Niemand kann weiterhelfen, aber jemand hat Zement und Fliesen in einem Geschäft in Havanna entdeckt. „Beeilt euch. Die Schlange ist schon lang“, rät er. „Wer will Toilettenpapier gegen Shampoo tauschen?“, fragt eine weitere Person.