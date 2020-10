Nicht vergessen darf man am Welttag des Sehens auch die Ärmsten. Der Zugang zu Augengesundheit ist global völlig unausgewogen, was zu einer Verschärfung von Ungleichheit und einem wachsenden Armutsgefälle führt, wie der Verein „Licht für die Welt“ ausführt. In Entwicklungsländern könnten viele Menschen durch einfache Maßnahmen ihre Sehfähigkeit wiedererlangen: durch Brillen oder Standardoperationen wie jene am Grauen Star, der 65 Millionen Menschen betrifft und die häufigste Ursache vermeidbarer Blindheit ist.