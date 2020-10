Per sofort kann man drei Monate lang Austro-Topmodel Nadine Mirada in der Wiener Kunst-Galerie Desiderio Art Lounge von Farbod und Sarah Sadeghian bestaunen. Eh klar, nicht die Leibhaftige, die war aber am Dienstag in der Stadt, um ihr Porträt, in Szene gesetzt und fotografiert von der Styling-Expertin Pia Bundy, zu enthüllen.