Ab dem 29. Oktober können Gamer in Ubisofts „Watch Dogs: Legion“ auf PC, PS4 und Xbox One (Xbox-Series-X- und PS5-Version folgen am 10. bzw. 12. November) um die Befreiung Londons kämpfen. Wie es dazu kommen konnte und was der mysteriöse Gegner „Zero-Day“ damit zu tun hat, verrät ein brandneuer Story-Trailer.