OLED für alle

Alle Modelle, also erstmals auch das günstigere, sollen laut macrumors.com über OLED-Displays verfügen. Man munkelt außerdem, die ersehnte Bildfrequenz von 120 Hertz würde nun endlich kommen - jedoch nicht bei jedem Gerät der neuen Generation. Als weitere Neuerungen neben 5G sollen die Smartphones in puncto Kamera zudem über einen sogenannte LiDAR-Scanner verfügen, also über einen Laser, der es in Kombination mit Kamera- und Bewegungssensordaten ermöglicht, detaillierte dreidimensionale Informationen der Szene zu erstellen.