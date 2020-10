Anne Brendler beschreibt sich als einst „fast schon pathologisch schüchternes“ Kind und gesteht: „Mein Beruf hat mich etwas therapiert.“ Heute sei sie glücklich über ihn. „Er ist toll, wirklich unschlagbar“, sagte die Schauspielerin, die mit ihren „Playboy“-Fotos auch Lust machen möchte auf ihr aktuelles Comeback in der Rolle der Vanessa Richter, die sie zurzeit in der Event-Serie „Sunny - Wer bist du wirklich?“ auf TVNOW spielt. „Es ist schön, wenn man mit so einer Serienfigur älter werden und der Charakter sich weiterentwickeln kann. Das würde ich gerne noch länger und intensiver machen“, so Anne Brendler.