Weil sie sich von Demonstranten, die an ihrer Villa in St. Louis in den USA vorbeigezogen waren, bedroht gefühlt haben sollen, hat sich ein Ehepaar vor ihrem Anwesen mit einem Automatikgewehr und einer Pistole positioniert. Dieses Verhalten hat nun ein gerichtliches Nachspiel: Wie ihr Anwalt mitteilte, wurde gegen Mark und Patricia McCloskey Anklage erhoben, unter anderem wegen unrechtmäßigem Waffengebrauch.