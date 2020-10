Unternehmen, die einst selbst Start-ups gewesen seien, „haben sich in die Art von Monopolen verwandelt, wie wir sie zuletzt in der Ära der Öl-Barone und Eisenbahn-Magnaten gesehen haben“, heißt es in dem Bericht. „Diese Firmen haben zu viel Macht“ - und diese Macht müsse eingeschränkt und einer angemessenen Aufsicht unterworfen werden.