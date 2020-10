Abgeschottete Blase

Die NBA hat ihre Saison aufgrund der Corona-Pandemie in einer abgeschotteten Blase auf dem Gelände von Disney World in Florida fortgesetzt. Zurzeit wird dort die Finalserie zwischen den Los Angeles Lakers und den Miami Heat ausgetragen. Alle Profis der Mannschaften wohnten dort in Hotels, die Rockets um Westbrook waren etwa zwei Monate auf der Anlage.