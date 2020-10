Bereits vergangene Woche hatten AC/DC das Lied bereits mit einem kurzen Videoclip und einem Musikschnipsel lanciert. Am Montag teilte die Band via soziale Medien mit, dass ihr neuer Song „Shot In The Dark“ am Mittwoch veröffentlicht wird. Und so war es dann auch. Um Punkt 6 Uhr (MESZ) erblickte der Song im Web das Licht der Rockwelt.