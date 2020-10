Mit sieben Punkten ist man aktuell auf Platz drei, noch ungeschlagen. Was ist diese Saison in der Liga möglich?

Wir haben alle wieder den Traum vom internationalen Geschäft vor Augen. Aber es ist nicht so, dass wir vom Klub aus unbedingt dort landen müssen. Wenn wir einen einstelligen Platz erreichen, dann war das für die Eintracht schon eine sehr starke Saison. Das sieht Sportvorstand Fredi Bobic auch so.