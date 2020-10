Der Biathlon-Weltcup geht aufgrund der Corona-Pandemie auch im Jänner an weniger Stationen wie ursprünglich geplant über die Bühne! Wie der Weltverband IBU bekannt gab, sind diesmal im ersten Monat des Jahres nur Oberhof und Antholz Gastgeber. In Ruhpolding finden diesmal keine Bewerbe statt, die dort vorgesehenen Rennen sollen an den gleichen Terminen in Oberhof stattfinden.