Es sollte nicht sein für Dominic Thiem - nachdem er zuletzt zweimal in Folge das Finale der French Open in Paris erreicht hatte, ist für Österreichs Nummer 1 im Herren-Tennis diesmal bereits im Viertelfinale der Schlussakkord erklungen! Gegen seinen argentinischen Kumpel Diego Schwartzman musste sich Thiem in fünf Sätzen nach 5:08 Stunden geschlagen geben. Am Ende resümierte er seinen Auftritt enttäuscht - aber auch irgendwie zufrieden …