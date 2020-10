„Mir tut es unheimlich leid, was damals passiert ist. Es wird mir eine Lehre sein“, meinte die 27-Jährige am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht. Besonders hart traf die junge Mutter, dass sie aufgrund des Unfalls ihre zwei Kinder vorerst abgeben musste. „Und, dass mein Bekannter dabei so schwer verletzt wurde.“