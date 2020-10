Verdacht der falschen Beweisaussage

Die drohende Anzeige dürfte aber noch das geringste Übel für Glatz-Kremsner sein. Wie nämlich aus einer der „Krone“ vorliegenden Mitteilung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vom 30. September an Glatz-Kremsner hervorgeht, hat nun auch sie ein Ermittlungsverfahren am Hals - und zwar wegen Verdachts der falschen Beweisaussage. Sie ist „verdächtigt, am 29. Juni 2020 in Wien als Zeugin in einem Ermittlungsverfahren nach der Strafprozessordnung vor der Staatsanwaltschaft bei ihrer Vernehmung falsch ausgesagt zu haben“, heißt es.