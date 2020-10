Die außer Landes geflohene weißrussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hat während ihres Besuchs in Berlin vom Westen mehr Unterstützung im Kampf gegen Machthaber Alexander Lukaschenko gefordert. Das Volk in ihrem Land erwarte etwa Unterstützung für unabhängige Medien und zivile Organisationen, um die Folgen der Krise zu überwinden, teilte sie am Dienstag im Anschluss an das Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Berlin über den Nachrichtenkanal Telegram mit. Merkel selbst äußerte sich nicht.