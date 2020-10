Ein mysteriöser Fall hielt die Tiroler Polizei seit Monaten auf Trab. Wie berichtet, wurde am 10. Juli vor einem Lebensmittelgeschäft in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ein unversperrtes E-Bike mit einem Hunde-Körbchen sowie mehreren Taschen aufgefunden. Ein Zeuge gab an, dass er untertags eine Frau beobachtet habe, die das Fahrrad dort abgestellt hat. Die Suche nach der Frau verlief lange ergebnislos. Nun wurde sie gefunden.