68 Millionen an Wertschöpfung

Zehn Jahre später ist die Lebensader der viehhaltenden Bauern nicht mehr wegzudenken. In dieser Dekade wurden über das AZW rund 20.000 Zuchtrinder vermarktet. „Das ist eine Wertschöpfung von rund 30 Millionen Euro“, weiß Raphael Kuen, AZW-Verantwortlicher in der Rinderzucht Tirol (RZT). Dies sei aber nur die Spitze des Eisberges. Ab Hof machten rund 8000 Zuchtrinder im AZW Zwischenstation, darüber hinaus wurden 45.000 Nutz- und Schlachtrinder an den Mann gebracht. Eine zusätzliche Wertschöpfung von 38 Millionen Euro. Über 6500 Schafe wurden ver- und ersteigert sowie 122.000 kg Schafwolle zur Verwertung weitervermittelt.