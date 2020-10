Im Schutz der Dunkelheit schlugen die Täter in der Nacht auf Dienstag zu. „Sie brachen in einen Gastronomiebetrieb und ein weiteres Geschäft in Debant ein“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Täter erbeuteten Bargeld in einer Gesamthöhe eines hohen dreistelligen Eurobetrages. Bisher fehlt jede Spur von den Ganoven.