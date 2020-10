Gute Nachrichten rund um den Corona-Alarm in Österreichs Politik: Das Ergebnis des Corona-Tests von Infrastruktur- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist negativ, teilte ihr Büro am Dienstagabend der APA mit. Das weitere Vorgehen werde nun am Mittwoch in Absprache mit den Gesundheitsbehörden entschieden.