„Die Sperrstunde der Lokale in einer Weltstadt wie Wien auf 22 Uhr vorzuverlegen, wäre der Todesstoß“, sprach sich Ludwig erneut klar gegen diese Maßnahme aus, die in Salzburg, Tirol und Vorarlberg bereits gilt. Blümel konterte: Wird die Sperrstunde in Wien nicht bald vorverlegt, komme es wieder zum Lockdown, noch mehr Arbeitslose wären die Folge.