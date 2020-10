Durch die Zeit mit weniger Kontakten senke man das Risiko für eine Infektion, so der renommierte Forscher in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Wenn überhaupt, dann hat man sich vielleicht eher in der Woche zuvor angesteckt, und dass in diesem Fall alle aus der Familie symptomfrei bleiben, ist eher unwahrscheinlich“, so der Experte der Berliner Charité.