Hat der Grillzone und dem Durchreiseplatzl für Sinti und Roma etwa das letzte Stündlein geschlagen? Wird mitten im Grünen ein neuer Firmenkomplex hochgezogen? Fragen, die sich besorgte „Krone“-Leser, die in den letzten Tagen bei der Fläche beim Pichlinger See vorbeigefahren sind und schwere Baumaschinen auffahren sahen, stellten. Doch es ist alles halb so schlimm