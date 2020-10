Die Zahl der positiven Fälle im orange eingefärbten Bezirk Neusiedl am See ist am Steigen. Gestern kamen weitere zwei Cluster dazu. Laut Koordinationsstab des Landes wurden fünf Spieler einer Fußballmannschaft im Bezirk positiv getestet, auch zwei Betroffene aus dem privaten Umfeld der Kicker sind erkrankt. Noch einen Cluster gibt es innerhalb eines Familienkreises, sechs Covid-19-Fälle inbegriffen. Seit der Vorwoche steht die Corona-Ampel für den Bezirk auf der zweithöchsten Warnstufe. Die Behörde zieht die Notbremse. Veranstaltungen mit zugewiesenen, gekennzeichneten Sitzplätzen für mehr als 250 Besucher in geschlossenen Räumen und für mehr als 500 im Freien sind untersagt. Beim Sport gilt zusätzlich: Der Gastronomiebereich muss mit Spielende geschlossen werden. „Die Kantine darf von Fremden nicht betreten werden, der Verkauf ist nur über eine Ausgabestelle erlaubt“, heißt es.