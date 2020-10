Shiffrins Vater Jeff war vergangenen Februar mit 65 Jahren zu Hause in Colorado verstorben, während seine Tochter Rennen in Europa fuhr. Die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin unterbrach daraufhin die Saison und musste am Ende ihre vierte große Kugel in Folge kampflos abgeben, weil die Weltcup-Saison wegen Corona abgebrochen war, als Shiffrin im März in Aare auf die Rennpisten zurückkehren wollte.