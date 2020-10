Laut dem Ende September in die Landesregierung eingebrachten Antrag sollen in Ausbildung befindliche Kindergartenpädagogen im vierten Ausbildungsjahr, Teilnehmer am Kolleg für Elementarpädagogik nach dem ersten Jahr, Absolventen einer dreijährigen Fachschule für pädagogische Assistenzberufe in der Elementarpädagogik und Kinderbetreuer mit fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung eine befristete Ausnahmegenehmigung erhalten. Somit können sie auch zur Gruppenführung eingesetzt werden. Die beiden letzteren Gruppen müssten eine 30-stündige ergänzende Schulung in den „pädagogischen Grundlagendokumenten“ absolvieren. Sie alle dürften erst, „wenn nachweislich keine ausgebildete Person gefunden wird“ und insbesondere für die Zeit am Nachmittag verwendet werden. Die Regelung soll vorerst auf zwei Jahren begrenzt werden.