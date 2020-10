Stolz präsentierten am Montag, wie groß berichtet, Politik und Kultur die Finanzierungszusage für die Sanierung und Erweiterung der Salzburger Festspielhäuser. 262,8 Millionen Euro stellen Bund, Land und Stadt in den kommenden zehn Jahren für das Projekt zur Verfügung. „Es ist ein Wunder, dass das große Festspielhaus 60 Jahre ohne größere Sanierung ausgekommen ist“, so Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler erleichtert. Die Reaktionen aus der heimischen Polit-Welt sind durch die Bank positiv. „Die Investition ist natürlich gut“, sagt SPÖ-Chef David Egger und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass sie bei dem Projekt aufs Tempo drücken, denn bis 2025 ist noch ein langer Weg. Umso früher, desto besser.“ Dabei hofft er, dass auch heimische Firmen zum Zug kommen werden – auch eine Forderung von Marlene Svazek (FPÖ). Große Aufträge müssen aber meist EU-weit ausgeschrieben werden.