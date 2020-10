Rund 17 Millionen Euro wurden in die topmoderne Ausbildungsstätte in Knittelfeld investiert. Während bisher 160 Lehrlinge ausgebildet wurden, besuchen seit heuer 213 Lehrlinge die Werkstätte, 30 davon sind weiblich. Die Lehrlinge können hier in verschiedenen Fachgebieten zukunftsweisende Berufe erlernen, zum Beispiel in der Mechatronik, der Elektrotechnik oder dem Gleisbau.