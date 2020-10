In einem Wohnhaus in Bad St. Leonhard im Lavanttal ist am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr in einer Wohnküche im zweiten Stock ein Feuer ausgebrochen. „Die Küche wird von den Hausbewohnern nur sporadisch genutzt und war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in Betrieb“, heißt es seitens der Polizei.