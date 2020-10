Im Kampf um den Steyrer MAN-Standort und seine 2300 Beschäftigten wird ein Gang zugelegt: Am Donnerstag, 15. Oktober, wird ein Warnstreik stattfinden, auch ein Protestmarsch wurde für diesen Tag fixiert. „Wir werden Seite an Seite mit den Betriebsräten gegen die Verlagerung der 2300 Arbeitsplätze bei MAN in Billiglohnländer kämpfen“, stellen Rainer Wimmer (PRO-GE) und Barbara Teiber (GPA) klar. Und weiter: „Es kann nicht sein, dass ein profitabler Standort geschlossen wird und MAN damit tausende Existenzen in der Region gefährdet.“