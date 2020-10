Bei Greiner am Hauptsitz sprach man von einem „seit Jahren wirtschaftlich problematischen Standort der Greiner Assistec“. Trotz umfassender Restrukturierungsmaßnahmen und zahlreicher Investitionen in den vergangenen Jahren habe die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortes nicht mehr sichergestellt werden können. Zudem hätten sich aufgrund des hohen Anteils an Kunden aus dem Automotive-Bereich in der aktuellen Coronaviruskrise die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert.