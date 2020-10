Jede Menge Street Art, Graffitis, Jams, Ausstellungen, eine riesige „Public Art Gallery“, Talks, Workshops, Klang- und Lichtinstallationen sowie Live-Konzerte von internationalen Künstlern und Kollektiven stehen auf dem Programm des diesjährigen „Urban Art Festival“, das diesmal nicht nur das 7-stöckige Gebäude der StudentCity am Grazer Eggenberger Gürtel 71 bespielt, sondern auch in die Oststeiermark ausstrahlt. Angeboten werden aber auch zahlreiche Workshops, die in Kooperation mit der FH-Joanneum über die Bühne gehen. Als Tutoren konnten illustre Namen wie Illya Pavlov, Mariya Norazyan, Nick Acorne und Peter Hutter gewonnen werden.