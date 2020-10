Aufstieg kein Muss

„Unsere fünf Siege in den bisherigen fünf Spielen machen mich stolz, sie sind supergeil. Aber wir müssen am Boden bleiben, die Meisterschaft ist noch jung.“ Sein Erfolgsrezept klingt simpel: „Ich hab dem Team sicher mehr Disziplin eingeimpft, es gibt aber Momente, in denen ich noch zu hart und impulsiv bin. Auch ich muss noch lernen“, meint Ziura, in dessen Vokabular „aufgeben“ nicht existiert. Das hat auch sein Team längst begriffen. „In einigen Spielen waren wir hinten, aber wir haben immer gekämpft und gewonnen.“

Vor ein paar Monaten hing Leoben noch finanziell angeschlagen in den Seilen, jetzt rocken die Obersteirer die Liga. Der Aufstieg ist laut Klubführung kein Muss, doch Ziura tickt anders. „Diesbezüglich habe ich zwar keinen Druck, ich bin allerdings einer, der immer das Maximum will.“