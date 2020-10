In der Fußball-Zweiten Liga ist der GAK erst wieder nach der Länderspielpause am 23. Oktober daheim gegen Amstetten rund um Klublegende und Gäste-Trainer Joachim Standfest im Einsatz. Ruhe gibt‘s in der Pause bei den Rotjacken aber keine. Nach zwei positiven Corona-Testungen wurde der Trainingsbetrieb ausgesetzt.