Pogacar hatte in Lüttich den dritten Platz belegt, ursprünglich war noch sein Start bei der Flandern-Rundfahrt am 18. Oktober angedacht gewesen. Pogacar gewann in diesem Jahr als jüngster Fahrer der Nachkriegszeit die Frankreich-Rundfahrt, nachdem er am vorletzten Tag mit einem überragenden Sieg im Zeitfahren seinem Landsmann Primoz Roglic noch die Führung abgeknöpft hatte.