Dritte Umweltkatastrophe in Russland binnen Monaten

In Russland kommt es immer wieder zu schweren Umweltverschmutzungen. Ende Mai waren in der Industrieregion Norilskin, in der Nähe des Nordpolarmeeres, 21.000 Tonnen Öl aus einem Heizkraftwerk ausgelaufen. Nur einen Monat nach der Ölkatastrophe verursachte eine Anlage des russischen Bergbaukonzerns Norilsk Nickel eine weitere massive Umweltverschmutzung. Tausende Kubikmeter Abwässer einer Erz-aufbereitenden Anlage wurden „mehrere Stunden“ lang in den Boden der sibirischen Tundra geleitet.