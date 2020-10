„Verteidigung agiert wie Trump“

Die beiden Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk widersprachen diesem Ansinnen und warfen den Anwälten vor, nicht nur einen Beweisantrag gestellt, sondern ein frühzeitiges Plädoyer gehalten zu haben. Inhaltlich seien die Anträge ohnehin haltlos. Die Anwälte würden eigene Erfindungen wiedergeben, in der Hoffnung, dass im Schöffensenat etwas hängen bleibe. Denk meinte: „Ich kann‘s nicht mehr hören, das hat schon so einen langen Bart.“ Er fühlte sich an die TV-Konfrontation der US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden erinnert. In Anspielung an Trump meinte der Oberstaatsanwalt, die Verteidigung von Grasser agiere genauso: Sie wiederhole ständig Unwahrheiten. „Es gab keine Verfahrensabsprachen, die gab es nie“, betonte Denk.