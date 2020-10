Gehörig in die Jahre gekommen ist das städtische Hallenbad in Freistadt. Seit 40 Jahren wird dort geplanscht, an einer Generalsanierung führt kein Weg mehr vorbei. Im Zuge dessen wird gleich eine regionale Badeanlage für den gesamten Bezirk entstehen. Der Kostenpunkt soll bei 6,5 Millionen Euro liegen.