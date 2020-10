„Erst hat’s so ausgesehen, dass es nicht klappt. Jetzt bin ich umso glücklicher“, sagt der 24-Jährige, der sein Steiermark-Comeback feiert. Denn die meisten Profi-Einsätze absolvierte der Wiener für Sturm (52). „Eine super Zeit - und auch eine erfolgreiche.“ Die Kontakte blieben erhalten, womöglich sucht sich Horvath sogar in Graz einen Wohnsitz. Auch Markus Schopp lernte er bei Sturm kennen. „Flüchtig, aber ich weiß, wie er Fußballspielen lässt. Hartberg steht für ein mutiges Spiel, da gibt’s keine weiten Bälle in die Spitze“, so der U21-Teamspieler, der in Deutschland viel vom Hype zuletzt um Hartberg mitgekriegt hat. „Ein Freund in einer Whats-App-Gruppe ist Hardcore-Fan, der hat uns vorgeschwärmt.“