US-Studios verschieben Blockbuster auf nächstes Jahr

Die Kinos in den USA und in Großbritannien hängen anders als jene bei uns zu 100 Prozent von Hollywood-Produktionen ab. „Nachdem die US-Studios die großen Blockbuster auf 2021 verschieben, bleibt großen Ketten dort keine Wahl, als den Betrieb runterzufahren“, so Obermayr. In Summe geht’s in Österreich und Deutschland der Branche den Umständen entsprechend ganz okay, berichtet der Star-Movie-Chef. „Passen Wetter und Film, gehen die Leute gerne ins Kino, weil sie den Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln vertrauen.“