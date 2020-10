36 weitere Anzeigen

Im Rahmen von Folgeermittlungen wurden auch die in Deutschland wohnhaften Lieferanten ausgeforscht. Zudem wurde festgestellt, dass die Drogen vorerst via Darknet an eine Adresse in Bayern und von dort direkt in die Drogen- WG in Braunau versandt wurden.

Diesbezüglich wurden grenzüberschreitende Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Kripo Passau eingeleitet. So wurden in Deutschland eine größere Menge an Suchtgift sichergestellt und diverse Personen der Staatsanwaltschaft Passau zur Anzeige gebracht.

In Braunau wurden zwei Personen festgenommen. Vier Personen - unter anderem auch Subhändler - wurden wegen Suchtgifthandel und 32 Personen wegen weiteren Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz zur Anzeige gebracht.