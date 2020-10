Doch sind die hohen Preise offenbar kein Hindernis. Denn nicht nur bei den Kosten liegt der Bezirk Mödling an erster Stelle, hier wechselten im ersten Halbjahr auch die meisten Wohnungen den Besitzer, in Summe 476. An zweiter Stelle folgt der Bezirk Baden mit 386, der dritte Platz geht an Korneuburg mit 250. Das Schlusslicht bildet der Bezirk Zwettl mit bisher nur acht Wohnungsverkäufen.