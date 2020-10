„Mehr Geld ist notwendig“

In den Pflegesektor müsse in der Zukunft noch mehr Geld investiert werden. „Die Kostendynamik in Tirol wird in den kommenden 20 Jahren so weitergehen, weil wir immer mehr versorgen werden. Daher ist es auch schlüssig, dass mehr Geld benötigt wird. Die Länder und Gemeinden brauchen den Bund, um diese Finanzmittel aufstellen zu können“, verdeutlicht Tilg.