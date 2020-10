Eine Drohne hat sich in Deutschland einem Flugzeug im Anflug auf den Nürnberger Flughafen bis auf wenige Meter genähert. Nach Angaben der Polizei in der bayerischen Stadt ereignete sich der gefährliche Vorfall bereits am Samstag, an Bord befanden sich rund 170 Passagiere und Besatzungsmitglieder.