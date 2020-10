Ein beliebtes Ausflugsziel bei Jung und Alt ist der Familypark in St. Margarethen. Aufgrund der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen gilt auf dem gesamten Gelände jetzt Maskenpflicht. „Diese Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Land beschlossen“, heißt es von den Betreibern: „Wir wollen eine Clusterbildung verhindern. Schließlich treffen bei uns Menschen aus vielen Regionen des Burgenlandes und sogar aus Wien und Niederösterreich zusammen.“ Die Sicherheit der Besucher stehe dabei an erster Stelle. Ausnahmen für Personen, die per Attest von der Maskenpflicht befreit sind, werden übrigens keine gemacht. Wenig verwunderlich, wurde doch so viel Missbrauch damit getrieben, dass ein Arzt sogar mit Berufsverbot belegt wurde.