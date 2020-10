Mithilfe des Mikrolinseneffektes gefunden

Um die ungebundenen Planeten zu finden, nutzten die Wissenschaftler den Mikrolinseneffekt, der darauf beruht, dass Lichtstrahlen, die von einem Hintergrundstern kommen, wegen der Gravitation durch ein Objekt im Vordergrund verbogen werden. Liegen Stern, Objekt (in diesem Fall OGLE-2016-BLG-1928) und Erde auf einer Linie, bewirkt der Effekt, dass man den Stern für kurze Zeit heller sieht, sobald er hinter dem Objekt vorbeiläuft. Dieses wirkt also wie eine Linse. Je größer die Masse des Objekts ist, desto stärker ist der Zuwachs in der Helligkeit. So kann man neue Objekte wie Planeten finden, auch wenn diese selbst nicht leuchten.